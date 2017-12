Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 27 dicembre 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di stasera mercoledì 27 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la partita dei quarti di finale di Coppa Italia Milan – Inter. Su Rai 2 andrà in onda il film Australia. Sara Ahley, un’aristocratica britannica, nel 1939 lascia la madre patria alla volta del continente australiano decisa a far tornare a casa suo marito. Giunta alla tenuta, scopre dolorosamente la morte di Lord Ashley e un ranch in totale abbandono. Superata la crisi grazie all’affetto verso Nullah, un orfano metà aborigeno e metà inglese, la donna cerca di risollevare le sorti della proprietà, aiutata da un mandriano devoto, da un contabile avvezzo all’alcool e da uno stregone. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film I perfetti innamorati. Gwen ed Eddie sono la coppia d’oro di Hollywood. Le loro commedie sbancano i botteghini e la loro storia d’amore è sotto i riflettori di fotografi e giornalisti. Durante le riprese dell’ultimo film, però, l’idillio va in frantumi. Gwen, inoltre, ha perso la testa per un altro. L’uscita della pellicola nelle sale è ormai imminente e, per amore degli incassi, la produzione si aspetta che i due affrontino il tour promozionale fingendosi ancora innamorati. All’inizio la messa in scena regge, ma poi inizia a fare acqua…

Guida TV, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 27 dicembre 2017 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera, mercoledì 27 dicembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film The river wild – il fiume della paura. Su Canale 5 vedremo il film Miracolo della 34a strada. Un anziano signore viene assunto da un grande magazzino per impersonare Babbo Natale. Le cose incominciano a complicarsi quando l’anziano signore inizia a sostiene di essere il vero Santa Clause, tanto che verrà trascinato in tribunale dalla concorrenza… Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Il ricco, il povero e il maggiordomo. La7 trasmetterà il film Calendar girls. Un gruppo di donne dello Yorkshire fa pubblicare ogni anno un calendario con tipici scorci paesaggistici, ed il ricavato viene destinato all’ospedale del paese, il Rylstone Women’s Institute. Ma nel 1999 non ci saranno paesaggi sul calendario…

© RIPRODUZIONE RISERVATA