Il Segreto, la trama e le anticipazioni della settimana dal 27 al 29 dicembre 2017

Il Segreto, le anticipazioni della settimana: la disperazione di Beatriz. Una settimana breve questa tra Natale e Capodanno, per gli appassionati della soap Il Segreto. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali delle puntate della soap spagnola dal 27 al 29 dicembre 2017. Matias e Marcella presto saranno sposi: i preparativi delle nozze proseguono, anche grazie all’aiuto di Emilia. Matias sa di amare Beatriz, ma sa anche che deve prendersi le sue responsabilità e sposare Marcela. L’animo del ragazzo, però diventa ancora più scontroso quando Marcela gli confessa che è stata lei a dire a Beatriz di essere incinta e di star preparando le nozze con Matias. Beatriz, intanto, non riesce a darsi pace, è disperata, ma comprende Matias e la sua voglia di prendersi la responsabilità dell’accaduto.

Le anticipazioni de Il Segreto: i sospetti di Camila.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Raimundo inizia a tornare alla vita normale, e Francisca è molto felice. Camila, invece, è disperata: sente Hernando sempre più distante e si confida con Lucia. La cubana consiglia a Camila di riaccendere la passione con Hernando, e per far ciò le presta una sua camicia da notte. Peccato che questa lingerie è la stessa usata da Lucia per sedurre Hernando… L’uomo, infatti, nel vedere Camila con la camicia da notte di Lucia, è confuso e frastornato, e sta quasi per tradirsi da solo. Riesce, tuttavia, a trattenersi, rifiuta Camila e va via. Camila è sempre più disperata, ed inizia a sospettare che Hernando abbia un’altra…

