La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide di oggi, 27 dicembre 2017. Antonella Clerici torna oggi puntuale con il consueto appuntamento con La Prova del cuoco, simpatica trasmissione di Rai 1 seguita ogni giorno da tantissimi telespettatori. Antonella quest’anno ha trascorso delle brevi festività natalizie, e ieri, nella giornata di Santo Stefano, era già nuovamente in tv con una nuova puntata de La Prova del cuoco. Prima di scoprire le ricette di oggi, ricordiamo alcune ricette proposte ieri, 26 dicembre.

Le ricette de La Prova del cuoco: il riepilogo di ieri martedì 26 dicembre 2017.

A La prova del cuoco di ieri, 26 dicembre 2017, Sergio Barzetti propone delle ottime lasagne di crespelle con lenticchie e cotechino. Natalia Cattelani ha proposto una bellissima torta: la chiffon cake al cacao. Si tratta di un dolce dalla base molto leggera, dove si utilizza l’olio al posto del burro. La torta viene farcita con la ganache al cioccolato ed è impreziosita da fiocchi di panna montata.

La prova del cuoco, le ricette del primo round di gara, oggi 27 dicembre 2017.

I cuochi che si sfideranno oggi saranno Roberto Valbuzzi per la squadra del Pomodoro Rosso e per la squadra del Peperone Verde Diego Bongiovanni. Il tema di oggi sarà il cotechino con le lenticchie. Valbuzzi preparerà delle tagliatelle con un ragù di cotechino e crema di lenticchie, mentre Bongiovanni preparerà delle stelle di cotechino in crosta con una crema di lenticchie. Antonella Clerici assegna la vittoria a Bongiovanni per l’originalità del piatto, e quindi sarà quest’ultimo a dare la penalità nella sfida finale. In attesa dell’ultime manche di gara, Anna Moroni prepara il pasticcio con la pasta brisè.

La prova del cuoco, le ricette della sfida finale di oggi 27 dicembre 2017.

La squadra rossa preparerà fiori di zucca imbottiti e un trancio di baccalà profumato con la crema di patate e carote, mentre la squadra verde preparerà bottoni di castagne su fonduta di casera e un capunet con anatra e mostarda di cremona. La penalità sarà il tutto a mano! La squadra del Pomodoro Rosso riceve oggi 7 per la tecnica, 9 per il gusto e 8 per l’impiattamento. I Verdi ottengono 8 per la tecnica, 7 per il gusto, e 7 per l’impiattamento. Il totale è di 24 per i Rossi e di 22 per i Verdi. Vince La prova del cuoco di oggi mercoledì 27 dicembre 2017 la squadra del Pomodoro Rosso. Appuntamento a domani giovedì 28 dicembre 2017 con La prova del cuoco su Rai1 alle 11.50. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

