Il Grande Fratello Vip ha distrutto buona parte delle relazioni che i concorrenti intrattenevano con i propri partner. Tra le coppie sfasciate del Grande Fratello dei “famosi”, la prima è stata quella in cui si trovava Luca Onestini, che è è stato il primo concorrente della Casa ad essere abbandonato. La fidanzata, Soleil Sorgè, conosciuta a Uomini e Donne pochi mesi prima, lo ha scaricato praticamente subito per Marco Cartasegna, l’altro tronista. Il giovane bolognese nel frattempo è esploso nel gradimento del pubblico del Grande Fratello Vip, e piano, piano si è avvicinato a Ivana Mrázová. Lui era single, lei no, si frequentava con l’imprenditore Alessandro Allevato. Luca si è fermato e ha aspettato di uscire dalla Casa. A oggi, i due sono sempre più amici, il feeling è intenso e profondo. Sul profilo Instagram ha postato una foto con Ivana e scritto: “il rispetto è la pazienza di conoscersi senza maschere e senza bruciare tappe…per ora è amicizia, domani chissà…”.

La rottura più clamorosa, quella tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte!

Cecilia Rodriguez ha varcato l’uscio della Casa del Grande Fratello Vip fidanzata con Francesco Monte per quattro anni, inclusi progetti matrimoniali. Intanto Ignazio Moser, lo stellinatore con l’agendina per le ex fidanzate, faceva il vagheggino con Ivana e Aida ricevendo due di picche più che a briscola. In realtà Cecilia e Ignazio si studiavano, si guardavano con aria sognante da lontano e si coccolavano da vicino finché galeotta fu una bella lavata di piatti. Si piacciono e non resistono: il rispetto per chi è fuori non regge con la passione travolgente. Monte entra nella Casa fidanzato ed esce single ma libero di “insegui i tuoi sogni e non aspettarmi”. Francesco Monte infatti porterà le sue pene all’Isola dei Famosi in partenza il 22 gennaio. In un’intervista al settimanale “Nuovo” ha rivelato: “Sto seguendo un preciso regime alimentare per riprendermi da un punto di vista psicofisico, ero debole e in preda a stati d’ansia”. Ha smentito di aver trovato un nuovo amore: la mora che lo accompagna durante le serate in discoteca è solo un’amica.

Le storie d’amore di Ivana e Aida distrutte dal Grande Fratello Vip.

Ivana era fidanzata con Alessandro Allevato da 4-5 mesi quando ha messo piede nella Casa dalla porta rossa. Il compagno le ha inviato uno o due striscioni in tre mesi e non le ha mai fatto una sorpresa. Lei osservava e valutava in silenzio, al massimo concedeva: “Vedremo quando uscirò, ci frequentiamo, non lo so se mi aspetta”. La maledizione del GFVip2 ha colpito pure lei: addio Allevato “perché non ho sentito quello che dovevo sentire, non mi è mancato”. Anche Alessandro, si è sfogato sul suo profilo Instagram: “Non abbiate mai paura di amare una persona con tutto voi stessi fino all’ultimo istante (…). Ve ne andrete sapendo di aver fatto il vostro e senza rimpianti. Purtroppo nella vita ciò che amiamo non sempre rispecchia ciò che viviamo…e per quanto possa far male non sporcate la vostra lealtà e purezza (…) a volte nella vita non potrete dare una spiegazione razionale alle cose…il destino vi volterà le spalle e vi bucherà lo stomaco lasciandovi un senso di vuoto e solitudine difficile da colmare…solo il tempo vi darà tutte le risposte e vi guarirà”.

Aida Yespica infine era fidanzata da pochi mesi con Geppy Lama, lui la segue e le invia messaggi aerei, lei però nutre perplessità e complice un bicchiere di vino di troppo bacia Jeremias Rodriguez dietro la tenda rossa. Bacio, in verità, intravisto dalle telecamere e mai confermato. Geppy fa la sceneggiata napoletana: restituisce il bracciale con l’iniziale del nome, due giorni dopo si pente, Aida la prende male e si offende “ora devo stare sola e pensare a me stessa”, ma lui corre ad abbracciarla sul red carpet della finale. Una volta uscita, Aida ha preferito scaricare a quattr’occhi Geppy e non davanti a milioni di telespettatori.

