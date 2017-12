Saldi invernali 2018: Ecco le date di inizio per tutte le regioni italiane.

Saldi invernali 2018, le ultime news. Mancano pochissimi giorni all’inizio dei saldi invernali 2018, che cominceranno in quasi tutte le regioni da venerdì 5 gennaio 2018 e termineranno il lunedì 5 marzo. I saldi sono le vendite a prezzi scontati nel settore commerciale dell’abbigliamento, che di solito vengono fatti dopo le feste natalizie e ai primi di luglio.

Consigli della Guardia di Finanza per evitare le truffe.

Per poter fare i saldi i negozi devono rispettare alcune regole. Come ad esempio il prezzo originale di ogni prodotto in saldo deve essere sempre indicato in modo chiaro e inequivocabile, vicino alla percentuale di sconto e al prezzo scontato. Le merci in saldo devono essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo da non essere confuse. Nel periodo dei saldi occorre prestare molta attenzione alle reali opportunità di risparmio, fare una valutazione del rapporto qualità prezzo e ricordare sempre che la riduzione dei prezzi non comporta una diminuzione di diritti di chi compra. Seguendo alcune semplici regole si potrà evitare di avere brutte sorprese. Sicuramente sarà utile fare un giro qualche giorno prima della data prevista per l’inizio dei saldi per essere sicuri che la merce che si troverà in negozio sia veramente quella di stagione e non un avanzo di magazzino. La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda. Non esiste l’obbligo di far provare i capi: è a discrezione del negoziante. I commercianti in possesso del Pos hanno l’obbligo di accettare il pagamento con carte di credito o bancomat. Conservare lo scontrino come prova d’acquisto. Le truffe devono essere subito denunciate ai vigili urbani, all’ufficio comunale per il commercio o ad una associazione dei consumatori. Stabilire un budget massimo per gli acquisti.

Le date dei saldi invernali in tutte le regioni.

In Abruzzo inizieranno il 5 gennaio e termineranno il 5 marzo, in Basilicata il 2 gennaio fino 1 marzo, in Calabria dal 5 gennaio al 28 febbraio, in Campania dal 5 gennaio al 2 aprile, in Emilia Romagna dal 5 gennaio al 5 marzo, Friuli Venezia Giulia dal 5 gennaio al 31 marzo,nel Lazio dal 5 gennaio 2018 al 28 febbraio, in Liguria dal 5 gennaio al 18 febbraio, in Lombardia dal 5 gennaio al 5 marzo, nelle Marche dal 5 gennaio dal 1 marzo, in Molise dal 5 gennaio dal 5 marzo, in Piemonte dal 5 gennaio al 28 febbraio, in Puglia dal 5 gennaio dal 28 febbraio, in Sardegna dal 5 gennaio al 5 marzo, in Sicilia dal 6 gennaio al 15 marzo, in Toscana dal 5 gennaio al 5 marzo, in Umbria dal 5 gennaio al 5 marzo, in Valle D’Aosta dal 3 gennaio dal 31 marzo, in Veneto dal 5 gennaio dal 31 marzo, infine, in Trentino-Alto Adige dal 5 gennaio al 16 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA