Uomini e Donne, ultime news. Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne‘ e il suo ex corteggiatore, che avevano vissuto per alcuni mesi insieme dopo la scelta nel programma di Maria De Filippi, ma che si erano anche lasciati non proprio nel migliore dei modi, sono tornati a fare coppia. Ad annunciarlo sono stati proprio loro con una serie di foto pubblicate sui social. Condividendo uno scatto che li ritrae abbracciati accanto ad un manichino di Babbo Natale, Claudio ha scritto su Instagram: “Chi lo avrebbe immaginato un Natale così…”.

Uomini e Donne: Claudio Sona e Mario Serpa di nuovo insieme. Tutte le ultime novità!

I due sono poi volati a Berlino, in Germania, per trascorrere le Feste in una delle capitali europee più attive e ‘cool’ degli ultimi anni. E anche da qui sono tornati a farsi vedere sorridenti uno accanto all’altro. Sullo Stories della piattaforma di condivisione social, Mario ha anche pubblicato un video che ritrae la coppia in camera d’albergo mentre fa alcuni esercizi per mantenere tonici gli addominali e, allo stesso tempo, si scambia teneri gesti d’affetto. Tantissimi i commenti pieni di felicità dei tanti e delle tante fan che erano rimasti davvero male quando i due si lasciarono…

