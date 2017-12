Un post pubblicato su facebook dalla dama del trono over accende la curiosità dei suoi fan: E’ ancora single? Il programma Uomini e Donne che va in onda tutti i pomeriggi su Canale, è in pausa festiva, ma i suoi protagonisti continuano a rimanere al centro dell’attenzione. In particolare, Gemma Galgani, una delle dame del trono over. Molto sfortunata, nonostante all’inizio della sua esperienza abbia iniziato una relazione con Giorgio Manetti. Le cose tra loro non sono andate come sperato. La loro relazione è stata più volte al centro delle puntate. I due hanno provato a conoscere altre persone in studio ma ogni nuova conoscenza non ha portato nulla ed entramnbi non hanno trovato, fino ad ora, l’anima gemella.

Il post su Facebook che commuove i fan.

Gemma Galgani, in post pubblicato su facebook scrive: “È pazzesco come tanto venga atteso un giorno che poi invece passa senza neanche accorgersene, quando si sta bene il tempo passa più veloce no? Ed è proprio così, anche questo Natale sta volgendo al termine. Le festività però non sono finite, domani sarà Santo Stefano di una cosa sicuramente ne avremo abbastanza, il cibo!!! Per il resto, l’amore che si è respirato in questi giorni è impagabile!!! Ora riposatevi… buonanotte e ancora Buon natale”. Una dichiarazione che fa supporre che Gemma abbia passato il Natale in dolce compagnia. Si tratta solo di parenti e amici di sempre o di un nuovo cavaliere conosciuto in trasmissione? Oppure di Giorgio? Per ora sono solo supposizioni, ammettendo che “l’amore che si è respirato in questi giorni è impagabile”, proprio per svelare che non è più single? Tantissimi i commenti che Gemma ha scaturito con questo post.

© RIPRODUZIONE RISERVATA