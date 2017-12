Uomini e Donne, l'addio su Instagram tra Sonia e Emanuele!

Da Uomini e Donne all’addio su Instagram: così finisce l’amore tra Sonia e Emanuele. Si erano scelti negli studi di canale 5 davanti al numeroso pubblico di Uomini e Donne. In queste giornate festive Sonia ed Emanuele affidano a Instagram le loro dichiarazioni che mettono la parola fine a undici mesi di relazione.

Il primo a rompere il silenzio è Emanuele.

Da tempo si rincorrevano voci su una possibile rottura di una delle coppie più amate del dating show più famoso d’Italia. Emanuela e Sonia infatti da giorni non postavano più niente sui social e i loro followers erano in apprensione. Il primo a dissipare ogni dubbio è stato proprio l’ex tronista Emanuele Mauti che affida a un lungo messaggio su Instagram le sue emozioni. Racconta di una storia bellissima vissuta con la fidanzata Sonia Lorenzini conosciuta durante la trasmissione Uomini Donne. “Sarà difficile non vederti più zompettare in casa al mattino con quell’allegria introvabile in un’altra donna”, così Emanule su Instagram.

L’amore tra i due tuttavia, che fino a qualche mese fa sognavano le nozze, sembra non essere stato in grado di far superare le tante differenze caratteriali. E così, deludono i tanti fan che facevano il tifo per la loro love story, hanno deciso di comune accordo di lasciarsi e di mettere fine alla loro convivenza. Anche Sonia, sebbene in modo più riservato e con la schiettezza la caratterizza, con un post su Instagram parla della fine di quella che definisce “una favola incredibile” senza tuttavia entrare nei dettagli. I più romantici sperano che si tratti solo di un momento di crisi. Ci sarà il ritorno di fiamma?

