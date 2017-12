Uomini e Donne, ultime news. La scelta del tronista Paolo Crivellin!

Uomini e Donne chiude col botto: arriva la scelta del tronista Paolo Crivellin. E’ in arrivo la tanto sospirata scelta del tronista dell’edizione di Uomini e Donne di quest’anno. Per la precisione sarà nella puntata del 28 dicembre che si registrerà il fatidico momento in cui Paolo Crivellin, tronista in carica, svelerà la propria anima gemella. Da Temptation Island a Uomini e Donne, 26 anni, consulente assicurativo torinese, Paolo Crivellin, con un titolo di Mister Italia alle spalle, è noto al pubblico per la sua partecipazione alla quarta edizione di Temptation Island che gli ha aperto le porte al popolarissimo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo due intensi mesi di trono, i telespettatori sapranno finalmente chi ha fatto breccia nel cuore del bel tronista che ha preferito decidere dopo le festività natalizie per schiarirsi le idee.

Uomini e Donne: la scelta di Crivellin. In pole position Angela!

Molti danno in pole position la casertana Angela Caloisi che se la gioca con le altre due “avversarie” Marianna e Giorgia. Ma come sappiamo, Uomini e Donne ha abituato il suo pubblico a clamorosi colpi di scena! Anno nuovo tronista nuovo. In attesa della scelta di Crivellin, già ci si domanda chi salirà sul trono nel nuovo anno che è alle porte. E’ partito così il toto nomi. Da quanto si apprende dai social, ad oggi sembrano giocarsela due nomi in particolare: Niccolo’ Fabbri ex corteggiatore rimasto a bocca asciutta dalla “non scelta” di Sabrina Ghio e Francesco Chiofalo, altro ex concorrente di Temptation Island. E’ il caso di dire stay tuned…

© RIPRODUZIONE RISERVATA