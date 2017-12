Capodanno 2018, gli eventi a Cervia e Milano Marittima. Sarà un capodanno ricco di eventi quello organizzato a Cervia e a Milano Marittima, per iniziare il 2018 nella maniera migliore. A Cervia gli eventi saranno nel cuore storico della città. Già dal pomeriggio del 31 dicembre si parte con i momenti dedicati alle famiglie, iniziando con la Elfo Dance delle 16, seguito dal musical di Natale ‘Le Avventure di Olaf’ che porta sul palco di piazza Garibaldi le gesta di Olaf ed Elsa, direttamente da Frozen.

Gli eventi a Cervia dedicati ai più piccoli e l’incendio del magazzino “darsena”.

La Piazzetta e il Magazzino di Babbo Natale aspettano i bimbi, con laboratori creativi mentre nel Giardino degli Elfi il divertimento continua tra bolle giganti, palloncini e magie. In piazzetta Pisacane invece dalle 18 ci saranno aperitivi, degustazioni e un dj set. In piazza Garibaldi dalle 21 sono in programma spettacoli di fuoco e danza e a seguire il concerto live dello Stefano Villani Quartet. Per tutta la notte sarà inoltre possibile pattinare nella pista del ghiaccio.

I magazzini del sale saranno lo scenario del grande cenone di San Silvestro(per info e prenotazioni 331 2823700), organizzato nella più suggestiva delle location. A mezzanotte il saluto al nuovo anno sarà in una pioggia di fuochi d’artificio in musica con lo speciale effetto incendio del magazzino “darsena”. A seguire ancora musica dal vivo e dj set per continuare i festeggiamento del nuovo anno.

Gli eventi a Borgomarina e Milano Marittima.

Borgomarina sarà invece la cornice di ‘27’, lo spettacolo/musical dedicato alle più grandi anime del rock’n’roll. Dopo il brindisi della mezzanotte una nuova band salirà sul palco: il ritmo inarrestabile di Faith – Nu Soul Experience farà ballare fino a tardi tra R’n’B, NuSoul e Hip Hop, per un inizio 2018 davvero indimenticabile. Non mancherà inoltre la banda cittafina con il concerto itinerante: alle 11 si esibirà in piazza Garibaldi.

A Milano Marittima il capodanno inizia giovedì 28, per una cinque giorni ricca di eventi in attesa del nuovo anno. Giovedì alle 15 in viale Gramsci ci sarà l’inaugurazione del Museo delle Scope della Befana con Pinolo e la Crew degli gnomi. A seguire, laboratorio dedicato all’Epifania con calzette della Befana e mini scopine porta fortuna, sculture di palloncini, trucco a tema e tante sorprese.

Il villaggio di Mima on Ice sarà aperto tutto il giorno con la pista di ghiaccio in Rotonda Primo Maggio, il Mercatino Gourmet, la casetta Polar Express e il presepe artistico animato. Venerdì il Museo delle Scope della Befana aprirà alle 15 con laboratori dedicati all’Epifania e oggetti porta fortuna. Il villaggio di Mima on Ice sarà aperto fin dalle 10 del mattino.

Sabato dalle 17 sulla pista di ghiaccio in Rotonda Primo Maggio va in scena l’Ice Gala, una performance artistica che vede protagonisti gli atleti dello Sporting Ghiaccio Artistico e Ritmico di Pinzolo e al termine dello spettacolo gli atleti saranno a disposizione per consigli e suggerimenti. In caso di maltempo l’evento è posticipato al 4 gennaio. Domenica a Mima on Ice si festeggia il Gran Capodanno in compagnia del Papeete e con gli spettacoli dell’arte del fuoco. Dalle 17 i più piccoli festeggeranno il Capodanno dei piccini in Rotonda Primo Maggio, in compagnia dei personaggi di Mima On Ice con il collegamento con le isole Fiji per festeggiare in anticipo l’arrivo del nuovo anno.Per gli adulti, i festeggiamenti iniziano dalle 18, con l’aperitivo al ritmo del dj set Papeete mentre dalle 20.30 alle 22.30 spazio alle cene nelle Casette Gourmet del Villaggio di Mima on Ice e nei Ristoranti di Milano Marittima.

Dalle 21 intrattenimento musicale e spettacoli di arte del fuoco. A mezzanotte brindisi luccicante dal palco dell’Anello di Ghiaccio in Rotonda Primo Maggio e nelle Casette di Mima on Ice: i balli sull’anello del ghiaccio dureranno fino alle 2. Il nuovo anno inizia lunedì con la Camminata degli Auguri, una fiaccolata che parte alle 17.30 dalla Torre di San Michele di Cervia per arrivare a Milano Marittima alle 18.15. mentre alle 19 si accendono le fiaccole per la passeggiata in spiaggia e ritorno a Cervia Al villaggio di Mima on Ice alle 16,00 va in scena la Parata di Capodanno con Babbo Natale e gli Amici del Boschetto Incantato di Mima on Ice e alle 17 lo show del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA