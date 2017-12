Capodanno 2018: acconciature glam per le feste

Capodanno 2018: le acconciature. Sia che partecipiate ad un evento in discoteca o in casa con amici, fa sempre piacere sfoggiare un’acconciatura che ci faccia sentire particolari in un giorno di festa. L’acconciatura dovrà necessariamente adattarsi al tono generale della serata, ma non per questo dovrà essere anonima. Le prime due proposte sono adatte a capelli molto lunghi. Nell’immagine in apertura Kendall Jenner mostra una bubble ponytail, ossia una coda di cavallo con elastici sulla lunghezza ricoperti da ciocche. Kendall ha scelto una versione bassa con ciocche anteriori sciolte, ma le varianti sono molte: con la coda alta o laterale, con viso scoperto o con frangia.

Capodanno 2018: coda di cavallo o treccia a spina di grano?

Nella gallery proponiamo Selena Gomez con una coda di cavallo bassa e portata lateralmente. La coda di cavallo è sempre una buona soluzione per ballare senza ritrovarsi spettinate dopo breve tempo. E’ evidente che la coda di cavallo proposta è tutto fuorché noiosa. Un’altra soluzione è quella della treccia a spina di grano (o di pesce) come quella di Blake Lively. Anche qui le variazioni sul tema sono infinite. Chiaramente qualunque sia l’acconciatura scelta, si potrà decidere di personalizzarla aggiungendo dettagli gioiello, ciocche colorate, oppure qualche elemento che richiami l’abito scelto.

