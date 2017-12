Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 28 dicembre 2017. Detto Fatto torna oggi, giovedì 28 dicembre 2017, per un’altra puntata per trascorrere insieme queste festività natalizie. Anche oggi Detto Fatto torna con una puntata speciale con tanti tutorial da cui possiamo prendere spunto per questi giorni di festa, ed in particolare i riflettori sono puntati sul Capodanno ormai imminente. La conduttrice della trasmissione, Caterina Balivo, per la puntata di Detto Fatto odierna ha scelto di indossare un bellissimo abito corto con dei bellissimi ricami floreali.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 28 dicembre 2017: cucina, moda, arredo, make up.

A Detto Fatto oggi, 28 dicembre 2017, Mirco Della Vecchia prepara due creme al bicchiere come dessert natalizio, una alcolica per adulti e una variante per bambini: si tratta di una crema di cioccolato fondente al prosecco e di una crema di cioccolato bianco alla pera. La cucina di Detto Fatto oggi propone il dolce ed il salato: dopo il dessert, Gianfranco Iervolino prepara le pizzelle fritte con baccalà, che rientrano perfettamente nella tradizione natalizia campana. Detto Fatto prosegue con un tutorial di moda. Lo stilista Fabrizio Crispino crea in studio senza ago e filo un abito rosso di Dita Von Teese, e ne propone un altro arancione. L’interior designer Silvia De Giorgi propone alla sua ospite un’idea per il suo progetto di restyling dell’Hospice Pediatrico di Padova. Obiettivo è quello di rendere colorate ed accoglienti le camerette dei bambini. Ciro Florio propone un make up stile giapponese per una sua ospite, da realizzare per il Capodanno. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

