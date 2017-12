Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, giovedì 28 dicembre 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di giovedì 28 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda La notte di Vasco, il concerto del primo luglio a Modena. Su Rai 2 va in onda il film La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera. Si tratta del film tratto da celebre cartone Disney. Anita e Roger hanno due dalmati, Pongo e Peggy. I due cani hanno ben quindici cuccioli. Un giorno un’amica di Anita, Crudelia Demon, sa della nascita dei cuccioli e, siccome il cui sogno è quello di possedere una pelliccia fatta con peli di dalmata, rapisce i cagnolini. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il documentario La grande storia.

La guida tv di questa sera giovedì 28 dicembre 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film Tango & Cash. Due agenti di polizia di Los Angeles, in competizione tra di loro, Ray Tango e Gabe Cash mantengono l’ordine della città a danno di Perret, un potente narcotrafficante. Il Boss, stanco dei continui affari milionari mandati all’aria dai due agenti, escogita un piano per mandarli in galera con la falsa accusa dell’omicidio di un agente federale… Su Canale 5 andrà in onda la serie tv Le tre rose di Eva 4. Un primo tentativo di fare arrestare Vittori dai Carabinieri fallisce perché Lucrezia riesce a nascondere la prova regina delle sue colpe. Ma Alessandro non si dà per vinto e cerca di incontrare il socio occulto di Vittorio, Cristina Rontal, simulando di essere un loro alleato… Su Italia 1 vedremo il programma di intrattenimento Colorado 2017. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il film Spirit – cavallo selvaggio.

