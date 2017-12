Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 28 dicembre 2017

Le anticipazioni de Il Segreto del 28 dicembre 2017: i preparativi alle nozze di Matias e Marcela. Oggi, giovedì 28 dicembre 2017, va in onda una nuova puntata della soap spagnola Il Segreto. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Marcela e Matias stanno preparando le nozze, ma il ragazzo è molto scontroso: pensa a Beatriz, a quanto la ama e a come sarà sposare una persona di cui non è innamorato. Pensa, inoltre, a quanto sta soffrendo Beatriz dopo aver saputo del matrimonio da Marcela. Lucia vede Beatriz disperata, e le dà un consiglio: deve lottare fino alla fine per riavere il suo uomo. Cosa farà Beatriz?

La coscienza di Hernando… Le anticipazioni de Il Segreto.

Le anticipazioni de Il Segreto di oggi, 28 dicembre 2017, rivelano che Camila prova a mettere in pratica il consiglio di Lucia, e prova a sedurre Hernando. La povera donna indossa la camicia da notte prestatale dall’amica, non sapendo che è la stessa lingerie che la cubana ha indossato quando ha consumato il rapporto con Hernando. La reazione di Hernando, però, è l’opposto di quella che immagina Camila: l’uomo, notata la camicia da notte di Lucia, respinge la moglie. Camila è disperata: capisce che il marito le nasconde qualcosa, ed inizia a temere che ci sia un’altra donna nella sua vita…

