Anticipazioni Il segreto della seconda parte di gennaio 2018. Gli spoiler ci rivelano che Nicolas “dimenticherà” sua moglie Mariana Castaneda per un’altra donna. Nicolas si è avvicinato moltissimo a Camila, entrambi hanno stretto una forte amicizia e addirittura il fotografo le ha proposto di diventare sua socia in affari.

Hernando confessa a Camila di averla tradita, Nicolas confessa ad Alfonso di amare la ragazza!

L’Ortuno ha intenzione di aprire un cinematografo a Puente Viejo, quindi la Valdesalce sarebbe la persona giusta per gestire gli affari. Questa stretta collaborazione molto presto si trasformerà in altro, almeno da parte del vedovo. Infatti anche Alfonso inizierà ad avere dei sospetti. Nei prossimi giorni, l’oste inizierà ad osservare gli strani atteggiamenti del cognato e giungerà ad una conclusione: l’uomo si è innamorato della moglie di Hernando. A quel punto, il Castaneda avrà una conversazione col parente per fare chiarezza su questa complicata questione. Il marito di Emilia lo inciterà a mettere da parte i suoi sentimenti e a rispettare il matrimonio tra Camila e il Dos Casas. Ma Nicolas prenderà una saggia decisione: non darà retta al cuore ma alla ragione.

In più, il fotografo farà di tutto per riavvicinare la Valdesalce al consorte. Ricordiamo ai nostri lettori che nei prossimi giorni la cubana scoprirà il tradimento del Dos Casas. Quest’ultimo durante il viaggio di Camila e Beatriz a Madrid, è andato a letto con Lucia Torres. Dopo aver scoperto la verità, la donnalascerà Los Manantiales e troverà ospitalità nella locanda dei Castaneda. L’Ortuno cercherà di mediare con la donna per farla tornare nella sua abitazione, inoltre le consiglierà di lottare per incastrare colei che si è fatta passare per amica.

