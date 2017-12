Le ultime news sui concorrenti che partiranno per l’Isola dei famosi 2018. ll prossimo 22 gennaio, andrà in onda su canale 5 la prima puntata dell’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, e come inviato Stefano De Martino dall’Honduras. Nelle ultime ore gira la voce della partecipazione di Luca Onestini e Raffaello Tonon, la coppia di amici dellla Casa del Grande Fratello Vip 2.

Anticipazioni Isola dei Famosi 2018: Greta Menchi nel cast dell’Isola dei Famosi?

Nelle ultime ore, tra i nomi del cast citati da Quotidiano.net è apparso anche il nome di Greta Menchi, una nota youtuber che sta cercando di far rivalutare la propria immagine mostrando anche il lato più adulto e femminile della sua personalità. Infatti, ha cancellato tutte le foto da Instagram, caricandone delle nuove più adulte, ha cambiato profilo Twitter e ha eliminato tutti i video caricati sul suo canale YouTube. Al momento, si tratta solamente di indiscrezioni. Il cast ufficiale non è sato ancora svelato, il settimanale Chi, ha già confermato alcuni nomi l’ufficialità arriverà con la presentazione del cast completo alla stampa.

I concorrenti confermati.

I nomi confermati dei vip che partiranno per l’Honduras per partecipare all’Isola dei famosi 2018 siano quelli dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, la showgirl Cecilia Capriotti, l’ex velina di Striscia la Notizia, Alessia Mancini, la cantante Bianca Atzei, il conduttore Corrado Tedeschi e l’ereditiera Elettra Lamborghini. Elettra, tuttavia, avrebbe posto delle sue condizioni alla produzione, come fa sapere il settimanale Chi, partirà solo se non ci sarà un nome che, per il momento, resta segreto. Gli altri nomi del cast sono quelli delle attrici Brigitte Nielson e Nadia Rinaldi, Eva Henger, Francesca Cipriani e Giulia Salemi, il sensitivo Craig Warwick, Fabrizio Bracconeri e Nino Formicola conosciuto come Gaspare del duo comico Zuzzurro e Gaspare.

