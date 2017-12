Lo stile di Kim Kardashian colpisce ancora. A pochi giorni dalla fine dell’anno la regina dei reality saluta la lunga chioma per un taglio medio che detterà tendenza nel 2018. Per averlo così, di questa precisa lunghezza, è andata due volte dal parrucchiere in pochi giorni. Non sono molte le donne che dopo aver tagliato i capelli, ripassano una settimana dopo dal parrucchiere per averli ancora più corti, Di solito ci si accontenta alla prima sforbiciata ed in genere basta questa a causare shock gravi.

Dalla chioma lunga e fluente al LOB!

Qualche settimana fa Kim Kardashian, la regina americana del reality, ha deciso di abbandonare la sua capigliatura lunga e fluente per un taglio medio molto glamour e decisamente più di tendeza: il lob (long bob). Ma evidentemente quella lunghezza era ancora troppo per lei, non sufficientemente all’avanguardia: nel giro di pochi giorni, ha chiesto di nuovo al suo hair-stylist di fiducia Chris Appleton di accorciarlo ancora un po’.

«Mi taglio i capelli anche oggi. Vi piace l’idea o saranno troppo corti?» chiede Kim sul suo profilo di Snapchat. Il bisè rimbalzato su tutti i social, entusiasmando soprattutto i suoi fan :«Mi diverto molto con Kim a giocare con i suoi capelli – ha dichiarato l’hairstylist sull’app e il sito della Kardashian – Ma abbiamo capito che il tempo dei capelli lunghi era finito, serviva un nuovo look. E quindi ho tagliato. Per lei ho pensato a una forma elegante e chic, a un taglio smussato e super angolato che le potesse addolcire i lineamenti del viso». E quindi eccola qui la “nuova” Kim Kardashian che si prepara a salutare il 2017 con un taglio sofisticato e ultra moderno sempre accompagnato da un color platino molto luminoso (altro trend color della prossima stagione), nuance metallica quest’ultima, che la star ha adottato e non abbandona più dall’ultima Fashion Week di settembre.

I mille pregi del LOB, il long bob.

Il lob, infatti, è un cut in grado di valorizzare ogni tipo di forma del viso grazie alla sua lunghezza che arriva ad altezza clavicole, senza raggiungere le spalle. Altro punto di forza: lo styling, spesso molto sfilato, sceglie come best partner la riga in mezzo o laterale o, addirittura, delle morbidissime waves. Non resta che sperimentarlo.

