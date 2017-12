Masterchef 7, le anticipazioni di stasera, 28 dicembre. Giovedi 28 dicembre alle 21.15 su Sky Uno HD, andrà in onda la seconda puntata di Masterchef 7. Altri aspiranti chef dovranno preparare il loro miglior piatto per stupire e convincere i quattro giudici, Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, dove si giocheranno la possibilità di conquistare un posto nella cooking show MasterClass di Masterchef Italia, prodotto da Endemol Shine Italy.

Masterchef Italia 7: la selezione dei concorrenti.

Altri aspiranti chef avranno 45 minuti a disposizione per dimostrare le proprie abilità e cercare di ricevere almeno tre sì. Solo i migliori 40, potranno quindi accedere alla fase successiva, dove avrà inizio la battaglia che decreterà chi saranno i 20 cuochi amatoriali che si sfideranno per il titolo. Per convincere i giudici delle proprie abilità, gli chef amatoriali dovranno realizzare un piatto creativo, con solo cinque ingredienti. Poi avranno la possibilità di aggiungere altri tre ingredienti, ma bisognerà porre attenzione perché potrebbero nascondersi delle sorprese impreviste. Chi presenterà un piatto vincente entrerà di diritto a far parte della classe dei 20 aspiranti chef della settima edizione di MasterChef Italia, gli altri dovranno togliersi il grembiule. Otto di loro invece dovranno affrontare un’ultimissima prova, dovranno sfidarsi in quattro duelli diretti e combattendo per ottenere gli ultimi quattro posti della classe.

Masterchef magazine.

Continua la striscia quotidiana di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05 sempre su Sky Uno HD. Superate le selezioni, si aprono le porte della cucina di MasterChef Italia per gli aspiranti chef della settima stagione. Durante la settimana, in ogni appuntamento si avrà modo di conoscere le loro storie personali. I quatto giudici di MasterChef saranno i protagonisti dell’appuntamento quotidiano. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann in nuove rubriche proporranno piatti che raccontano la loro filosofia di cucina. La gran parte degli alimenti non impiegati per le prove, come nelle scorse stagioni, è stata riutilizzata o donata ad associazioni benefiche ed enti caritatevoli di Milano. Il programma si è avvalso della collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell’Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni. Infine, la casa editrice Baldini&Castoldi curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore del 7° MasterChef italiano.

