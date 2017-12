Saldi 2018 e le occasioni speciali di fine anno: tutte le ultime news!

Saldi 2018 e le offerte speciali degli ultimi giorni dell’anno. Il 5 gennaio è la data ufficiale d’inizio dei saldi ma molti negozi propongono già sconti e offerte speciali. Al via il super shopping Sono in molti a utilizzare queste giornate festive per passeggiare nel centro della propria città o di qualche centro commerciale e sbirciare le vetrine in attesa dei saldi. E’ questo il momento giusto per prendere nota o fasi un’idea di quello che tra pochi giorni si potrà trovare a prezzo ribassato con sconti inizialmente del 20% – 30 % e, nelle settimane a seguire, del 50% e 70%.

Saldi 2018, le date ufficiali in tutta Italia.

Le prime regioni che apriranno i battenti alla stagione dei saldi invernali 2018 saranno, martedì 2 gennaio, la Basilicata e, mercoledì 3 gennaio, la Valle d’Aosta. L’ultima a dare il via alla stagione delle occasioni sarà la Sicilia che partirà il giorno dell’Epifania. Nelle altre regioni italiane la data ufficiale di partenza sarà invece venerdì 5 gennaio. Fino a fine febbraio o inizio marzo molti dunque gli italiani che si potranno togliere più di uno sfizio, spaziando dall’abbigliamento alla casa, dalla bellezza alla tecnologia. Anche lo shopping on line, il cosiddetto e-commerce, che registra sempre più numeri da record, beneficerà dell’ondata degli sconti invernali: Amazon per esempio farà sconti fino al 50% fino a fine febbraio.

Le occasioni degli ultimi giorni dell’anno prima dell’inizio dei saldi 2018.

Tante le offerte speciali presaldi! Nel ricordare di verificare sempre che nel prodotto scontato che stiamo per acquistare è importante sia ben in evidenza il prezzo originale, segnaliamo che sono in atto già alcune offerte in molti negozi. Ai clienti fidelizzati con tessere o quant’altro molti negozi infatti stanno già proponendo una serie di articoli selezionati con prezzi da grandi occasioni! Basta fare un giro nei grandi centri commerciali per accorgersi che è già partito da Santo Stefano come ogni anno il solito assaggio di presaldi, per ingolosire gli amanti dello shopping. Grandi catene di abbigliamento come Zara e H&M hanno già dato il via a speciali “promozioni” all’interno degli store, evidenziando i prodotti con particolari cartellini. Non saldi ufficiali dunque ma parenti stretti sì…

