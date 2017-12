La modella italo-americana, Soleil Sorge, si racconta in un’intervista esclusiva a Comingsoon.it. Nella scorsa stagione di Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi, Soleil aveva intrapreso la relazione con Luca Onestini, ma dopo pochissimi mesi l’ex tronista è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2 e per i due è stato l’inizio della fine. Infatti a poche settimane dall’entrata di Luca nel reality di Canale 5, Soleil ha saputo che Luca si era sentito telefonicamente con Giulia Latini, la sua non scelta a Uomini e Donne. Soleil, dopo tale notizia, ha subito trovato conforto da Marco Cartasegna, ex tronista, col quale ora ha intrapreso una relazione.

Le dichiarazioni di Soleil Sorge.

Soleil Sorge a raccontato a ComingSoon.it, “Sono assolutamente una donna felice: è un momento fantastico sia per quanto riguarda l’aspetto lavorativo che la vita sentimentale. C’è stato un bel trambusto prima di arrivare a questo punto, però sono assolutamente felice di tutte le decisioni che ho preso, ma sono state tutte dettate dal mio istinto e da tante scelte razionali e non potrei essere più felice di quello che ho fatto.” La modella, inoltre, ha parlato anche del cyberbullismo e della sua paura per l’insanità mentale.

Soleil, alla domanda dell’intervistatrice, rifarebbe l’esperienza al programma di Uomini e Donne, ha risposto: “E’ stata un’esperienza che senza ombra di dubbio mi ha portato tantissimo, è stata un vulcano di emozioni e ha sbloccato in me tante cose che prima trattenevo, mi ha aiutato a smuovere un po’ tutte quelle emozioni che nella vita di tutti i giorni tendo a reprimere. Quindi per quell’aspetto la rifarei senza ombra di dubbio. Per quanto riguarda lo stress emotivo che mi ha portato e per il dover condividere le mie emozioni con il mondo, non lo so se la rifarei altrettanto, questo no”. Nonostante ami condividere il quotidiano con il pubblico social, infatti, l’ex corteggiatrice soffre per gli attacchi ripetuti che si trova a ricevere tramite il web, ben distanti da critiche costruttive, ma portatrici di odio e frustrazione. Tanti sono i progetti in “cantiere” che Soleil spera di realizzare al più presto e non esclude la possibilità di rivederla presto in televisione.

