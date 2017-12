Alex Migliorini e Alessandro D’Amico, sono stati i nuovi protagonisti del secondo Trono Gay della storia di Uomini e Donne, il famoso dating show di Maria De Filippi. Un mese fa la scelta di Alex ad Uomini e donne, “Il nostro percorso è iniziato un po’ in salita, io ero diffidente. Più andavo avanti più mi hai dimostrato tanto così ho provato a fidarmi di te. Sai che sono insicuro, ho sempre preferito la strada più conosciuta, che mi facesse stare tranquillo, e ho avuto paura di prendermi per te. Mi son fatto fin troppi pensieri e poi mi viene in mente l’esterna sulla spiaggia… mi hai dato una lettera in cui mi chiedevi se sono pronto a rischiare. Io a oggi ti dico che sono pronto a rischiare, voglio che tu sia il mio rischio. Topino ti sceglie”.

Il corteggiatore replica: “Ti dico sì perché sei buono, perché sei sincero, sensibile, perché queste mani che tanto odi per me sono la cosa più bella che hai, quando mi sorridi e mi guardi con questa faccia da topino non vedo l’ora di abbracciarti e portarti a casa, andiamo”. Tra i due vi è una sintonia e affinità fortissima, i due ragazzi hanno passato molto tempo insieme e hanno vissuto anche la loro prima notte d’amore. I due innamorati non si sono mai lasciati un istante, e anche le festività natalizie le stanno passando insieme. Numerosi gli scatti pubblicati sui social che li ritraggono insieme felici e uniti.

Critiche per una foto pubblicata su instagram.

La nuova coppia però è stata investita da una polemica per una recente foto pubblicata su Instagram il giorno di Natale. L’immagine ritrae Alessandro D’Amico che mostra la pancia su cui ha scritto “3 mesi”. I due hanno ironizzato sulle abbuffate delle feste natalizie e infatti Alex bacia dolcemente “il pancione” del compagno con su scritto “3 mesi” proprio ad indicare quanto dopo il Natale tutti hanno almeno una volta pensato di aver mangiato così tanto da sembrare in dolce attesa. Ma tale ironia però sui social network non è piaciuta e infatti i due sono stati sommersi da feroci e offensive critiche. C’è chi ha colto l’ironia e c’è chi si è indignato per questo scatto. La coppia si è affidata ai social per replicare alle critiche e offese ricevute. Ma la polemica non sembra essere ancora finita.

