Le ultime news gossip ad oggi di Alvaro Mirata e Alice Campello. Alvaro Morata e Alice Campello sono tra le coppie vip più belle, amate e seguite dai fan, come dimostrano i seguaci sui social ed i loro messaggi di affetto. Qualche settimana fa, i due avevano annunciato di stare aspettando un figlio. Negli ultimi giorni si è saputo che la bella Alice non aspetta un solo bambino, ma due gemelli! La coppia non ha ancora confermato l’indiscrezione, che è stata diffusa dal sito spagnolo Tikitakas. Si aspetta la conferma ufficiale della coppia, che per ora non si è espressa sull’ argomento, anche se il pancino di Alice sembrerebbe confermare la soffiata.

Alvaro Morata, la gioia in famiglia e sul lavoro.

Per Alvaro Morata, questo sembra essere un periodo d’oro. Dopo la felicità familiare, si gode anche il successo nello sport, dopo la rete in Premier League che ha consentito la vittoria del Chelsea sul Brighton. La rete ha cancellato la squalifica che Alvaro aveva ricevuto forse proprio a causa dell’euforica gioia di stare aspettando un bambino dalla donna che ama: ricordiamo, infatti, che dopo il goal al Bournemouth, il calciatore ha esultato, gridando al mondo quanto è felice per il concepimento del figlio, mettendo sotto la maglia il pallone e portando il pollice in bocca.

