Belen Rodriguez e Andrea Iannone, per la coppia vacanze di Natale separate!

Natale in casa Rodriguez. Anche nelle festività natalizie Belen Rodrigez ha trovato il modo per riportare verso di sé l’attenzione di fan e stampa. Pomo della discordia in questo caso è un regalo che avrebbe ricevuto proprio la notte di Natale e che non ha mancato di mostrare immediatamente ai suoi followers, con tanto di foto, su Instagram. Fin qui nulla di strano.

Se non fosse che il regalo in questione – una farfalla – richiama, come maliziosamente non manca di mostrare la show girl argentina, la “famosa” farfallina tatuata che mostrò con disinvoltura grazie allo spacco inguinale del suo abito in un’apparizione “scandalosa” al Festival di Sanremo nel 2012. Inutile dire che lo scatto riportato su Instagram ha ricevuto in poche ore centinaia di commenti, sia positivi sia negativi. Che non sia un modo per distogliere l’attenzione dal suo momentaneo allontanamento dal fidanzato Andrea Iannone?

Vacanze separate per Belen e Iannone.

Pare infatti che la conduttrice di Tu si que Vales e il campione della Suzuki abbiano scelto di passare le vacanze di Natale con le rispettive famiglie di origine, nonostante la loro relazione proceda con il vento in poppa. Iannone infatti si è recato nella sua cittadina natale Vasto, mentre la Rodrigrez ha deciso di festeggiare in compagnia del figlio Santiago (avuto con l’ex marito Stefano De Martino) e la famiglia al completo, incluso il nuovo gatto, naturalmente già diventato protagonista di tutti i social. Come sempre la show girl non ha mancato infatti di raccontare, selfie dopo selfie, ogni momento di queste giornate casalinghe su Instagram. Il suo obbiettivo? Non lasciare soli i suoi fan nemmeno in queste ore! Una cosa pare certa: i bei piccioncini trascorreranno l’ultimo dell’anno insieme, anche se non è dato saper dove…

