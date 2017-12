I protagonisti in piazza del Capodanno a Firenze. Il grande veglione del 31 si avvicina, e sono tanti gli italiani che trascorreranno la notte più lunga dell’anno in piazza ad ascoltare musica. Ermal Meta, Morgan e Raphael Gualazzi sono il trio protagonista del concertone pop al Piazzale Michelangelo per il Capodanno fiorentino 2018. Gli altri luoghi coinvolti per la festa del 31 dicembre saranno Piazza Signoria, Piazza Santissima Annunziata, Piazza Bartali e l’Oltrarno. A organizzare il concertone al Piazzale sarà la società Nozze di Figaro, che ha partecipato all’avviso pubblico del Comune per la selezione. L’evento sarà autofinanziato tramite sponsor. A condurre la serata sarà il cantante Lorenzo Baglioni.

Capodanno 2017, musica e non solo a Firenze!

Ogni piazza avrà un proprio tema dominante: la musica classica in Signoria, la possibilità di istallazioni sonore e luminose in Santissima Annunziata, marching band in stile New Orleans in Oltrarno, e iniziative per famiglie e circo e laboratori per bambini già dal pomeriggio del 31 a Gavinana. Il concerto e gli altri eventi del Capodanno saranno a ingresso libero. “Anche per questo Capodanno – afferma il sindaco Dario Nardella – vogliamo una festa diffusa in tutta la città, adatta per tutti i gusti. Riproponiamo il concertone al piazzale, che lo scorso anno fu un grande successo di pubblico e sicurezza, con tre artisti eterogenei che sicuramente incontreranno i gusti di pubblici diversi. Ma non mancheranno alternative, dal centro con la tradizionale Piazza Signoria con il concerto di musica classica diretto dal maestro Giuseppe Lanzetta, fino a Gavinana, con piazza Bartali, che lo scorso anno fu affollata di famiglie e bambini”.

