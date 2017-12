Cinema, i migliori film del 2017: ecco la classifica

Il 2017 sta per terminare, ed è tempo di bilanci. Per quanto riguarda il cinema, è stato un anno fantastico per i film. Da ‘Baby Driver’ alle allegorie bibliche di ‘Madre!’. C’è stato davvero qualcosa per tutti i gusti, ecco quindi i film migliori del 2017 secondo Bang Showbiz. Al numero tre c’è ‘Good Time‘ diretto dai fratelli Safdie. Dopo che una rapina in banca finisce male, un criminale interpretato da Robert Pattinson trascorre una notte cercando di evitare che il fratello, che soffre di una malattia mentale, vada in prigione. Pattinson è quasi irriconoscibile in questo film, nel quale interpreta un truffatore disposto a tutto per aiutare il fratello.

La classifica dei migliori film del 2017: al secondo posto troviamo Dunkirk.

Al numero due c’è la pellicola di Christopher Nolan ‘Dunkirk‘, che racconta l’evacuazione di Dunkerque durante la seconda guerra mondiale. Questo film è più una vera e propria esperienza che un semplice film, dato che riesce a farti sentire come se fossi sulla spiaggia con i soldati. Questo film tiene alta la tua attenzione fino alla fine. Christopher Nolan ha dato prova ancora una volta di essere abilissimo con i film di guerra. Al numero uno c’è Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. Un sequel che sorpassa l’originale da quasi ogni punto di vista con performance eccezionali di attori del calibro di Harrison Ford. Questo sequel riesce a completare il precedente e allo stesso tempo avere una forza propria. La storia ti lascerà nel dubbio fino alla fine. E’ un film di fantascienza che le persone non dimenticheranno facilmente e per questo è il film dell’anno secondo noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA