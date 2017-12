Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 29 dicembre 2017. Detto Fatto torna oggi, venerdì 29 dicembre 2017, per l’ultima puntata di quest’anno. Come sempre, Detto Fatto propone tanti tutorial interessanti, molti utili per Capodanno. Al timone della trasmissione, come sempre, c’è la bella Caterina Balivo, che oggi ha scelto un outfit molto grazioso ed ha indossato una camicetta scozzese dai toni blu e rosso, una mini gonna blu a ruota e degli stivali alti rossi.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 29 dicembre 2017: cucina, moda ed i consigli dell’astrologo.

Oggi è andata in onda l’ultima puntata di questo 2017 di Detto Fatto. La puntata odierna è stata una speciale puntata dedicata al Capodanno, con tanti tutorial a tema. Lo chef stellato Ilario Vinciguerra ha preparato un piatto tipico del capodanno: il cotechino con le lenticchie, rivisitato con delle tapas di polenta. Il pasticciere Roberto Rinaldini ha invece pensato al dolce, ed ha preparato i biscotti di Capodanno: si tratta di ottimi biscotti aromatizzati con cannella e zenzero e decorati con ciò che ci dice la fantasia. Roberto ha realizzato degli alberelli di Natale, delle stelline con su scritto 2018 e degli orologi che segnano la mezzanotte. Simon & The Stars, l’astrologo di Detto Fatto, ha svelato cosa prevedono gli astri del 2018. Ospite d’eccezione della puntata odierna di Detto Fatto è Valeria Marini. La showgirl mette a disposizione alcuni suoi abiti ed aiuta due ragazze a scegliere il look adatto per il Capodanno. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

