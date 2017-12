Giulia De Lellis, le ultime news gossip. Giulia De Lellis dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2017 è intenzionata a diventare un’attrice. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne‘ e concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’. “Mi piacerebbe prendere parte a una fiction, recitare è sempre stato il mio sogno. Ma so che per farlo mi dovrò iscrivere a un corso di recitazione. Fare l’attrice è un sogno nel cassetto, anche se non è l’unico. Mi piacerebbe anche lasciare un segno nella moda, ci sono portata“, ha detto Giulia al magazine.

Giulia De Lellis racconta i suoi nuovi progetti come attrice in vista del 2018!

La De Lellis ha poi aggiunto che le piacerebbe avere come ‘tutor’ Simona Izzo, conosciuta proprio all’interno della Casa di Cinecittà. “Dopo aver fatto il Grande Fratello Vip insieme porto Simona Izzo nel cuore. Spero di poterla frequentare anche fuori dalla Casa. Non solo, vorrei diventasse una mia consulente, non solo di vita, ma anche professionale”, ha spiegato Giulia. Qualche settimana fa la De Lellis è finita sui giornali anche per alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano ‘Il Giornale‘, a cui ha ammesso di essere ‘ignorante’. “Lo ammetto, sulla mia cultura c’è parecchio da lavorare, ho preso altre strade, ma non me ne pento. A 21 anni si fa sempre in tempo a rimediare. Sono diplomata all’istituto d’arte. Sarò un po’ ignorante, ma di certo non sono una stupida”, aveva detto.

