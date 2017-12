Guida tv completa di venerdì 29 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda il film Maleficent. C’era una volta una giovane maga, buona e felice, cresciuta nella foresta di un regno pacifico. La fanciulla si innamora di Stefano, il futuro re, che la tradirà inaspettatamente. Il cuore della maga si spezza, la bontà lascia il posto alla sete di vendetta. La donna si trasforma nella strega che, pur di farla pagare a chi l’ha ferita, lancia una maledizione contro un’innocente, Aurora, la figlia neonata del sovrano del regno in cui vive. Su Rai 2 andrà in onda il film Real Steel. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il programma La strada senza tasse.

Guida tv di questa sera venerdì 29 dicembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 29 dicembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Basic Istinct. Il poloziotto Nick Curran indaga su un misterioso caso. Una giovane donna ha ucciso un cantante rock. I sospetti cadono su di una scrittrice, Chaterine. Nick, malgrado i sospetti, si sente molto attratto dalla bellissima donna…

Su Canale 5 vedremo il film Sacrificio d’amore – quarta puntata. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Fausto e Furio. Stasera La7 trasmetterà invece Un povero ricco. Eugenio è un industriale quarantenne ossessionato dall’incubo del crack finanziario; visto che i suoi incubi gli impediscono di essere sereno, ricorre ad uno psicologo, il quale gli consiglia di “allenarsi” a fare il povero, per riuscire ritrovare se stesso e per essere pronto a tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA