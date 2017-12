Il Capodanno 2018 più lungo del mondo è a Rimini

Capodanno 2018 a Rimini. A Rimini il Capodanno 2018 diventa il più lungo del mondo: più di 150 appuntamenti di musica, arte, spettacolo, dj set, tradizione natalizia, in una cornice unica e suggestiva, in cui le atmosfere del Natale si miscelano all’utilizzo degli spazi culturali e artistici. Tradizione e modernità per un palinsesto di eventi inediti. La festa di Capodanno vera e propria inizierà con Nina Zilli e Daniele Silvestri in piazzale Fellini a partire dalle 21,30. Immancabile, allo scoccare della mezzanotte, il grande spettacolo di fuochi d’artificio alle spalle del palco di piazzale Fellini. Dopo il concerto ed i fuochi d’artificio sul mare, la festa del 31 dicembre proseguirà fino a notte fonda in centro storico con tanti ‘capodanni diffusi’.

In piazza Malatesta dj set con Boosta dei Subsonica

Le iniziative di festa per il Capodanno 2018 animeranno diversi punti del centro storico di Rimini. In piazza Malatesta ai piedi di Castelsismondo ci sarà Davide Dileo aka Boosta, tastierista e co-fondatore dei Subsonica, in versione dj, a dare vita dopo la mezzanotte ad uno spettacolo imperdibile tra suoni e luci. All’una di notte si terrà lo spettacolo di fuochi d’artificio che accenderà Castel Sismondo in un perfetto connubio fra suoni, cascate di fuoco dalle mura ed effetti piromusicali.

A Piazza Cavour, la festa si tiene fra la pista di ghiaccio del Rimini Christmas Square e il dj set in piazza. Il Complesso degli Agostiniani, ospiterà per una notte un doppio evento musicale che farà incontrare, all’insegna del ballo e della musica, i ritmi cubani e afro caraibici con le sonorità rock/elettroniche.

