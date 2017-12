Ultime news sul cast dell’Isola dei Famosi 2018 e tutte le novità su SarannoIsolani. Al via il prossimo 22 gennaio 2018, la terza edizione de L’isola dei famosi alla cui conduzione è stata confermata Alessia Marcuzzi. L’inviato in Honduras è Stefano de Martino, che farà da tramite tra i naufraghi e lo studio durante i collegamenti e le prove a cui i concorrenti saranno sottoposti. Nessuna ufficialità riguardo al cast da parte di Mediaset.

Innanzitutto si dà per certa la partecipazione di Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Non confermata, invece, la presenza di Elettra Miura Lamborghini. La super miliardaria, che ha partecipato anche al GF vip spagnolo, potrebbe essere una carta vincente per gli ascolti. Si parla anche della partecipazione di Francesca Cipriani, di Brigitte Nielsen, di Nadia Rinaldi , di Bianca Atzei, di Corrado Tedeschi, Eva Henger, di Giulia Salemi, di Craig Warwick, di Fabrizio Bracconeri e Nino Formicola.

SarannoIsolani al via dall’8 gennaio 2018.

L’8 gennaio 2018, in esclusiva su Mediaset on Demand e sul sito ufficiale mediaset, partirà “SarannoIsolani”. Ci saranno 8 puntate con 10 concorrenti non famosi, dove il pubblico, attraverso il voto online, ne sceglierà soltanto tre che partiranno poi per l’Honduras. Nel corso della prima diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi decreterà il vincitore che, scelto tramite televoto, approderà a Cayo Cochinos, entrando ufficialmente a far parte del cast dell’Isola dei famosi. I dieci protagonisti di “Saranno isolani”, vivranno in un campo di addestramento sito in una località segreta della Maremma toscana, dove saranno ripresi dalle telecamere e si sfideranno per la sopravvivenza. Tra animali selvaggi, faticose prove fisiche, sfide, nomination, fame, freddo pungente e agguerriti compagni pronti a tutto, saranno dunque messi a dura prova.

