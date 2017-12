La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Oggi venerdì 29 dicembre 2017 La Prova del cuoco, seguita ogni giorno da tantissimi telespettatori, torna in onda dopo la giornata di ieri in cui la trasmissione non è stata trasmessa per lasciare spazio alla conferenza stampa di fine anno del premier Gentiloni, trasmessa dall’aula dei gruppi parlamentari della Camera.

Le ricette de La Prova del cuoco del 27 dicembre 2017.

L’ultima puntata de La Prova del cuoco è andata in onda mercoledì 27 dicembre 2017. Ricordiamo le ricette proposte. La Prova del Cuoco, archiviato il Natale, propone in questi giorni tante ricette che possiamo preparare per il Capodanno. Tra queste, immancabile è il dolce. Marco Bianchi svela un ottimo dolce della salute: il crumble tiramisù con ricotta, zucchero di canna, miele e frutti rossi. Anna Moroni, invece, ha proposto una ricetta salata, e ha preparato il pasticcio in crosta brisée con pasta corta, besciamella e ragù di carne. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA