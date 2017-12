Il tronista Paolo Crivellin non è pronto per la scelta. Il programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, è ufficialmente in vacanza per le festività natalizie, ma negli studi Elios, si registranno le puntate che andranno in onda da gennaio.

Uomini e Donne: la registrazione della puntata del 28 dicembre 2017.

Nella puntata registrata il 28 dicembre, del trono classico, Paolo Crivellin avrebbe dovuto scegliere tra le tre corteggiatrici rimaste: Giorgia, Marianna ed Angela. La puntata è stata caratterizzata da una vera e propria rivolta delle corteggiatrici nel momento in cui a sorpresa, il tronista dichiara di non essere pronto a scegliere ed elimina Giorgia. Maria De Filippi, a questo punto, chiede a Paolo se desidera passare ancora del tempo con Angela e Marianna, lui ammette che la cosa lo potrebbe aiutare. Le due corteggiatrici, tuttavia, hanno preso in mano la situazione, si sono alzate e hanno lasciato lo studio perchè si sono sentite prese in giro dopo settimane di esterne e frequentazione. La registrazione della puntata si è quindi conclusa senza scelta e senza più corteggiatrici per Paolo. Il proseguimento del suo trono è piuttosto incerto.

Mariano Catanzaro sarà il nuovo tronista?

A prendere il posto di Paolo Crivellin potrebbe essere Mariano Catanzaro. L’ex corteggiatore, che abbiamo visto, prima alla corte di Valentina Dallari e poi alla conquista di Desirée Popper, potrebbe ritornare ma in un ruolo diverso. Molti i commenti dal mondo web, “Nooo davvero Mariano è il nuovo tronista? Finalmente la monotonia del trono classico finirà, con lui le risate sono assicurate!” e continuano “Mariano nuovo tronista? Se fosse vero sarei la più felice di questo mondo! Forza Mariano!”; “Finalmente un tronista che non ci farà annoiare con le sue paranoie, vai Mariano!!!”.

