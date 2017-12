Alcune idee per festeggiare il Capodanno 2018 a Milano. Gli appuntamenti gratuiti in piazza e gli eventi a base di musica, divertimento e cabaret nella notte tra domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio, per accogliere nel migliore dei modi il nuovo anno.

Capodanno 2018, ecco cosa fare a Milano: concerti in piazza, feste, eventi e cenoni.

Milano darà il benvenuto al nuovo anno in piazza, con l’ormai tradizonale Concerto di Capodanno in piazza Duomo: sul palco il rapper Fabri Fibra e il cantautore bolognese Luca Carboni. Un grande evento che, per la sesta volta consecutiva, regalerà a milanesi e turisti una serata di musica e allegria per iniziare al meglio il 2018 festeggiando nella piazza simbolo della città. Appuntamento nel cuore pulsante della città a partire dalle ore 21.

LaVerdi saluta il 2017 per accogliere il nuovo anno con l’immancabile e ormai tradizionale appuntamento con la Nona Sinfonia di Beethoven all’Auditorium di Milano. A guidare l’Orchestra e il Coro Sinfonico de laVerdi in questo prodigioso capolavoro della storia della musica sarà la bacchetta di Elio Boncompagni. Appuntamento alle ore 20. Non mancherà il brindisi di di mezzanotte.

Il palco del Teatro Carcano ospita, dal 30 dicembre al 2 gennaio, “Lo Schiaccianoci” del “Balletto di Roma” con la coreografia di Massimiliano Volpini.

Al Teatro Nazionale il 31 dicembre si festeggia l’arrivo del 2018 con “Flashdance – Il Musical“, con la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszterhas, per il soggetto di Tom Hedley, e la regia di Chiara Noschese.

Per celebrare i 30 anni di successi del film, torna a teatro “Dirty Dancing, The Classic Story on stage”, in una speciale versione firmata dal regista Federico Bellone. Per il 31 dicembre brindisidi mezzanotte insieme a tutta la compagnia con panettone e spumante.

L’Elfo Puccini Teatro d’Arte Contemporanea ospita, dal 12 al 31 dicembre, “Cous Cous Klan”, spettacolo di Carrozzeria Orfeo con la drammaturgia di Gabriele Di Luca (anche regista) con Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Il 31 dicembre appuntamento alle ore 21.

Il 31 dicembre speciale spettacolo di Capodanno alle ore 22 presso Manifatture Teatrali Milanesi. Vanni De Luca porterà oltre i confini della magia con il suo spettacolo “Prodigi” . Spettacolo e brindisi er festeggiare insieme l’ultimo dell’anno.

Al Teatro Dal Verme si brinda la mezzanotte del 31 dicembre San Silvestro, in compagnia di Caveman e molti ospiti. Maurizio Colombi (Caveman) promette una grande festa ricca di allegria come l’anno passato. Si vedrà Caveman ma solo in parte poiché servirà spazio per i numerosi ospiti come i comici del Derby Cabaret. Luzzatto Fegiz, Elvis {dal musical), una band strepitosa che accompagnerà cantanti come Jurman, Daniele Stefani, un coro gospel e un ospite a sorpresa dal west end di Londra.

Come l’anno passato Colombi coinvolgerà il pubblico nella festa con le danze, i giochi, il countdown e il brindisi con un delizioso spumante accompagnato da panettone, pandoro e un buffet di frutta. Non si tratta di un semplice spettacolo da guardare ma di una festa alla quale partecipare insieme a grandi artisti, bella musica e grande entusiasmo per l’anno nuovo. La serata inizia alle 21.30 con i comici del Derby Cabaret, alle 22,15 Caveman.. alle 23.15 un po di musica per preparare il countdown e via alle sorprese!! Fino all’una.

