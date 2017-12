Gli accessori che completeranno l’outfit del voglio ultimo (e primo) dell’anno. Quali sono quei complementi che occorrono per rendere luminoso il proprio stile, più bello e personale e che riescano a conquistare l’attenzione e che a Capodanno sono davvero indispensabili? Naturalmente dipende dall’abito di Capodanno scelto, che potrà essere un minidress scintillante di paillettes, un vestito lungo in seta effetto lingerie, una tuta o un completo maglia e gonna. Quel che davvero conta è aggiungere qualcosa di unico e stravagante, tale da rendere il total look ricercato ed esclusivo.

Outfit di Capodanno: le scarpe e le borse ideali da indossare la serata di Capodanno.

Tantissimi i modelli di scarpe che potete indossare in questa magica nottata ma, a meno che non trascorriate un Capodanno alternativo o in piazza, quelle da evitare sono sicuramente quelle sportive, come le sneakers. Da preferire, invece, sono quelle con tacco, quindi décolleté, stivali e stivaletti e volendo anche sandali. Questi ultimi sono adatti per eventi di gala, dove non rischierete di sentire troppo freddo. Tutte le altre invece sono perfette per Capodanno. Vale la regola della contrapposizione abito minimal accompagnato ad accessorio appariscente e viceversa.

Acquistate delle scarpe di Capodanno estrose e scintillanti, magari ricamate o ricoperte di paillettes e lustrini, nel caso in cui il vostro abito sia particolarmente semplice; calzate qualcosa di sobrio, anche colorato, se il vestito è troppo stravagante.

Passiamo alle bags, o meglio alle handbags: la borsa di Capodanno è piccola. Non si tratta di una serata in cui avrete bisogno di molte cose. Inoltre sarete in mezzo alle persone e indossare qualcosa di ingombrante è assolutamente sbagliato, nonché scomodo. Una clutch, una pochette o una tracolla mini sono l’ideale per questo evento. Anche qui seguiamo la stessa regola delle scarpe: stravagante se l’abito è semplice, sobria se il look è estroso.

I gioielli e gli accessori per capelli che completeranno il look da veglione.

Da scegliere con cura anche i gioielli da indossare a Capodanno. Di solito si punta su un modello grande e importante, che potranno essere gli orecchini, il collier, il bracciale o magari un mix di anelli. Ovviamente, se sceglierete un maxi collier scintillante, non è vero che non potete indossare altro, ma i bijoux restanti in questo caso dovranno essere impercettibili e leggeri. Se volete completare il tutto o avete rinunciato ai gioielli, fareste bene ad aggiungere qualcosa sulla testa. Che andiate dal parrucchiere a fare l’acconciatura o se volete lasciare i capelli sciolti, ricordate che indossare un complemento per la testa è una buona idea. Potete spaziare dalle broche, ovvero spille per capelli, fino ai cerchietti gioiello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA