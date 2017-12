Capodanno 2018, uno speciale veglione circense a Milano

Capodanno 2018, le proposte per il cenone a Milano. Capodanno è alle porte, e per chi è ancora indeciso, ecco una proposta divertente e carina. La più inconsueta e affascinante cena di capodanno avrà luogo nella provincia milanese. Avvolta nell’atmosfera circense, si terrà il 31 dicembre 2017, dalle ore 21.00 alle 2.00, al Piccolo Circo dei Sogni in via Carducci a Peschiera Borromeo (MI). Considerato il successo della prima edizione, il titolare Paride Orfei, figlio del famoso Nando, ha deciso di accogliere anche quest’anno le celebrazioni per il 2018, con nuove sorprese. In attesa del brindisi di mezzanotte, i partecipanti potranno gustare le appetitose pietanze servite per cena, intervallate da spettacoli di diversa natura.

Ad animare la serata saranno, ovviamente, le esibizioni degli artisti del circo, tra i quali figurano acrobati, acrobati aerei, equilibristi, contorsionisti, giocolieri. Ma l’intrattenimento non si esaurisce qui: nel frattempo il duo canoro di Laura e Fabrizio e il mago Dylan, con i suoi trucchi e le suggestive ombre cinesi, allieteranno i commensali, accompagnandoli verso il countdown. Da mezzanotte ci si potrà scatenare in sfrenati balli di gruppo e infiniti brindisi per salutare nel migliore dei modi l’inizio del nuovo anno.

Milano, lo speciale cenone avvolto nell’atmosfera circense.

Arte circense, magia, musica dal vivo: gli ingredienti per la riuscita di una festa sensazionale ci sono tutti. Senza dimenticare la ricca proposta per il cenone: si comincerà con un abbondante antipasto a buffet (polpettine di carne, polpettine di spinaci, nuggets di pollo, salumi e sott’aceti, insalata di mare, insalata russa, insalata capricciosa, torte salate, panettone gastronomico, crocchette di patate, caprese), si continuerà con le lasagne alla bolognese e a mezzanotte non mancherà il cotechino con le lenticchie; a seguire, panettone e pandoro con fonduta di cioccolato, frutta fresca e secca. Nel menù sono inclusi acqua, bibite, vino, spumante, caffè e digestivo. È possibile richiedere alternative vegetariane: sarà necessario segnalarlo in fase di prenotazione.

