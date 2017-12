Manca pochissimo al grande veglione di Capodanno. Scopriamo cosa si farà nelle piazze italiane. A Roma, al Circo Massimo, Dimensione Suono Roma ancora una volta firma il Capodanno. Evento nell’evento, la conduzione delle voci di Dimensione Suono Roma, che dalle 21.00 del 31 dicembre incominceranno ad infiammare l’arena creando un’alternanza tra sorrisi, divertimento, musica e le performance artistiche de La Fura dels Baus, in un incontro tra modernità e mondo classico, musica e arte, in un viaggio pieno di energia verso il nuovo anno.

In un habitat quasi naturale, anche se in un orario non consueto, Geppo e Ignazio Failla suoneranno la “Sveglia dei Gladiatori LIVE” e tutto potrà accadere in attesa del nuovo anno, con gag irresistibili, interazione col pubblico, video, luci, immagini ed evoluzioni di playlist mai immaginate, scatenando livelli di interazione social mai toccati fino a creare un ponte virtuale e sempre connesso tra il pubblico al Circo Massimo e quello in ostaggio dei cenoni. E dopo la mezzanotte il mondo si ferma e a condurlo sarà il “Dimensione Suono Roma Special Party”, il vj set di Mauro Zavadava Mandolesi dj, animato da Ignazio Failla e impreziosito dalle video installazioni create ad hoc e sapientemente miscelate live dai vj di Dimensione Suono Roma sul palco del Circo Massimo.

Capodanno a Roma, il programma al Circo Massimo.

Impossibile stare fermi con una sequenza musicale micidiale, creata con i suoni dei dj e dei producer più forti del momento: Axwell & Ingrosso, Ofenbach, David Guetta, Bob Sinclar, Avicii, Alesso, Calvin Harris, Tiesto, Armin Van Buuren, Alok e tutte le star della dance internazionale. Il vj set di Dimensione Suono Roma sarà il faro della notte del divertimento sfrenato con le hit più ritmate dal ’90 ad oggi. Suoni, colori, immagini e gadget luminosi, per un’esperienza multisensoriale! Dimensione Suono Roma è media partner del Capodanno al Circo Massimo e sarà anche la voce ufficiale di tutto l’evento “La Festa di Roma”: nei giorni precedenti, tramite i GR e gli spazi di approfondimento, informando i romani e i turisti su tutti gli appuntamenti in programma. Il Day After, il 1° gennaio 2018, gli inviati di Dimensione Suono Roma racconteranno, collegandosi in diretta radio, gli spettacoli in strada che si alterneranno tra piazza dell’Emporio e ponte Garibaldi, Giardino degli Aranci e Bocca della Verità.

