La coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip 2017 passeranno le vacanze con Giulia e Andrea. Cecilia Rodriguez continuano le proprie vacanze insieme, invitando anche la ex gieffina Giulia De Lellis ed il suo fidanzato Andrea Damante. Ricordiamo, Cecilia Rodrìguez quando è entrata nella casa era fidanzata con Francesco Monte, ma nel reality show si è innamorata di Ignazio Moser, decidendo di lasciare in diretta l’ex tronista di Uomini e Donne. I due all’interno della Casa hanno stretto un legame di amicizia con l’influencer Giulia De Lellis, e anche fuori dal reality show i loro rapporti continuano, infatti escono insieme, come si può notare dagli scatti pubblicati sui profili Instagram.

Le vacanze con Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Cecilia Rodrìguez, ha pubblicato una storia su Instagram, scherzando con Ignazio Moser dice: “Mi vuole ammazzare, non mi sopporta più. Mi vuole buttare dalla montagna”. La cosa che si nota subito che i due non sono soli, in loro compagnia ci sono sia Giulia De Lellis che il suo fidanzato Andrea Damante. Poi anche Ignazio Moser ha creato una storia su Instagram, e riferendosi a Giulia De Lellis dichiara di essere finalmente con la sua “sorellina”. Questo ci fa intendere che tra i due c’è un rapporto forte di amicizia, e sembra che anche il fidanzato, il dj Andrea Damante, abbia stretto un bel rapporto con Ignazio Moser. Nonostante i due, Moser e Damante, si conoscono solamente da poco tempo, stanno approfittando di questa vacanza in Trentino per approfondire ancora meglio i loro rapporto, passando il maggior tempo possibile durante queste feste.

