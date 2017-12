Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati. La Gregoraci e Briatore, sposati dal 2008 e genitori di Nathan Falco, si sono detti addio. Ad anticiparlo è il settimanale “Chi” nel numero che uscirà in edicola il 3 gennaio. Lo scorso 23 dicembre a Milano, hanno firmato la separazione consensuale, in presenza dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Briatore, e dell’avvocato Maria Cristina Morelli, legale di Elisabetta Gregoraci.

Le rivelazioni del settimanale Chi.

Secondo il settimanale Chi, che scrive: “La separazione è consensuale decisa per non turbare l’amatissimo figlio della coppia Nathan Falco. Proprio per questo motivo Elisabetta Gregoraci continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l’ex marito, il cui affitto sarà pagato da Flavio Briatore. La showgirl potrà contare su un sostanzioso assegno di mantenimento e non perderà le quote che possiede dei locali di successo aperti da Briatore nelle località più esclusive del mondo”. Sempre da quanto rivela la rivista diretta da Signorini, alla Gregoraci gli spetterà anche attico a Roma, dove risiede quando è impegnata nelle trasmissioni televisive.

Il settimanale “Chi” mostra anche in esclusiva le foto scattate quando i due hanno firmato la separazione. Negli scatti si vedono i due ex coniugi mentre escono dallo studio sono andati via insieme sulla stessa auto. Lei ha riferito che sarebbe poi partita per Miami con la sua migliore amica Francesca. Lui, invece, ha raggiunto su un aereo privato, insieme con il figlio Nathan, il resort di lusso che possiede in Kenya e dove trascorreranno il Capodanno. Finisce così la storia d’amore tra l’imprenditore e la showgirl durata 11 anni.

