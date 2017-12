Grande Fratello Vip 2017: Ivana torna a casa ma non smette di pensare a Luca. Ivana Mrazova è volata nella Repubblica Ceca per trascorrere il Natale con la sua famiglia. Quando era ancor all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2017 aveva esternato l’intenzione di riabbracciare i suoi cari lontani. La modella ha da sempre manifestato un grande affetto per la sua nipotina Laurinka, della quale sentiva molto la mancanza.

Una volta riabbracciata, ha condiviso la sua gioia postando sui social foto e video in compagnia della bambina. Ma anche se in compagnia della “sua gioia più grande”, come lei stessa l’ha definita, Ivana non smette di pensare a Luca Onestini.

Ivana insegna alla nipotina il tormentone di Luca.

Ivana e Luca non sono una coppia, ma sono molto affiatati, come se lo fossero. Ivana continua a parlare di una bella amicizia, mentre è forte la sensazione che Luca vorrebbe qualcosa di più. Ivana, anche se lontana, non smette di pensare a Luca, tanto da voler insegnare alla piccola Laurinka il tormentone inventato dall’ ex tronista:”Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita!”. La modella ha postato il video sui social e l’ha condiviso con Luca.

Laurinka ripete il motto di Luca: il video su Facebook

Ecco il video in cui si vede Ivana e la piccola Laurinka alle prese con il tormentone di Luca. Il risultato è degno di una piccola “bomberina”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA