Guida tv completa di sabato 30 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Il ragazzo invisibile. Michele è un ragazzino di tredici anni un po’ introverso. A scuola non brilla e anche nello sport non è proprio un asso. Ma a lui tutto questo poco importa. Quello che veramente gli sta a cuore è ottenere l’attenzione di Stella, la ragazza che in classe attira il suo sguardo. Un giorno però gli accade qualcosa di straordinario: davanti allo specchio scopre di essere invisibile. Da quel momento per Michele inizia un’incredibile avventura.

Su Rai 2 andrà in onda il film I love shopping. Rebecca ha 25 anni, vive a New York con al sua migliore amica Suze e il suo conto è sempre in rosso in quanto ama lo shopping sfrenato e compulsivo. Ogni uscita, ogni sguardo alle vetrine si trasforma in occasione per comprare l’ennesimo profumo, l’ennesima camicia di cui non si può assolutamente fare a meno. Tra estratti conto disastrosi e peripezie economiche, Rebecca inizia a cercare un lavoro più remunerativo. Per ironia della sorte, ottiene il posto di giornalista per una rivista finanziaria. Cosa accadrà? Su Rai 3 alle 21:00 andrà il film Gangs of New York. Nel quartiere dei Five Points gli scontri tra gli immigrati, alla disperata ricerca di riconoscimento sociale, e i nativi sono all’ordine del giorno. Qui Amsterdam si mette sulle tracce di Bill Poole, l’uomo che, in passato, uccise suo padre. Il ragazzo ha intenzione di vendicarsi, e per farlo cerca di ottenere la fiducia di Bill.

Stasera, sabato 30 dicembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il documentario della BBC Planet Heart. Stasera vedremo un’esplorazione di giungle e deserti. Su Canale 5 vedremo il varietà Music. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda Umberto Tozzi, 40 anni che Ti amo, un imperdibile evento con cui Umberto Tozzi celebrerà la sua carriera e i 40 anni di una delle sue canzoni più amate di sempre, Ti Amo. Su Italia 1 andrà in onda il film Le 5 leggende. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi La ballata di Midsomer County e Un omicidio d’annata.

