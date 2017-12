Linea Bianca, le anticipazioni di oggi sabato 30 dicembre 2017. Per l’ultimo sabato dell’anno Linea Bianca, in onda il 30 dicembre alle 14 su Rai1, ha in serbo una puntata davvero avvincente. Massimiliano Ossini farà scoprire una delle zone più belle della Valle D’Aosta: il Cervino e i suoi territori. Come sempre la montagna è la protagonista della puntata, vissuta e raccontata in tutti i suoi aspetti. Si raggiungeranno cime altissime per godere di immagini uniche, si scenderà più a valle per incontrare le donne e gli uomini che vivono queste terre e poter raccontare il ritmo di vita delle malghe e delle baite.

Linea Bianca oggi fa tappa a Cervinia!

Si parlerà di arrampicate e di scalate, ricordando l’epopea della conquista della cima del Cervino. Si attraverserà il borgo di Cheneil, uno dei più caratteristici dell’intera Valle D’Aosta, per scoprire le antiche tradizioni e le storie che luoghi così particolari evocano. Il momento dedicato alla nutrizione si concentrerà su un prodotto caratteristico della zona, il pane nero e le sue varianti. Un approfondimento sarà destinato ad uno dei simboli della regione, la mucca valdostana, e alle tecniche di allevamento in alpeggio.

Linea Bianca, un viaggio nelle zone più belle della Valle D’Aosta.

E poi le sciate, per vivere la neve appieno, per trasmettere tutto il divertimento e la gioia che la montagna ci offre ogni inverno. A fare da scenografia alla puntata, poi, c’è lui, con il suo profilo netto che si staglia nel cielo e quella forma che nella mente di tutti disegna l’idea di montagna perfetta: il Cervino. Linea Bianca saluta il 2017 da uno dei posti più belli del mondo. Con Linea Bianca, sempre più in alto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA