Passa a Wind e Tim: ecco le nuove offerte per l'anno che verrà

Il 2018 è alle porte, ecco tutte le promozioni per chi passa a Tim e a Wind. Mancano pochissimi giorni all’inizio del nuovo anno, per chi decide di passare a Tim e a Wind grazie alle ultimissime offerte si potranno ricevere tanti giga per navigare in internet alla velocità del 4G e minuti verso tutti.

Offerta speciale 2018 per chi passa a Wind.

Entro l’8 gennaio 2018, per chi passa a Wind, potrà attivare la super promozione Smart 9 Easy che sarà però in disponibilità limitata previa disponibilità dei coupon promozionali. Tale offerta avrà un costo di 9 euro ogni quattro settimane ai quali si riceveranno minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e senza scatto alla risposta, 15 Gb di traffico internet alla velocità di 4G. Ci sarà inoltre da pagare un costo di attivazione di 14 euro invece di 24 euro se la sim resterà attiva ed in Wind per 24 mesi. Se ciò non avverrà si dovrà restituire il costo dell’attivazione in promozione. La promozione non è attivabile da tutti gli operatori telefonici, potranno attivarla soltanto coloro che provengono da un determinato operatore telefonico che sarà comunicato dal centro nel quale ci si rivolgerà per effettuare la portabilità del numero

Chi passa a Tim, promozioni con 30 GB in 4G da 10 euro.

Per chi desidera richiedere la portabilità del proprio numero presso Tim, potrà attivare la super offerta Ten Go 30 GB. La promozione non è attivabile da tutti gli operatori telefonici, potranno attivarla soltanto coloro che provengono da un determinato operatore telefonico che sarà comunicato dal centro nel quale ci si rivolgerà per effettuare la portabilità del numero e salvo disponibilità dei coupon promozionali.

La promozione, Ten Go 30 GB, avrà un costo di 10 euro ogni quattro settimane, dove si riceveranno minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 10 Gb di internet per navigare alla velocità 4G, in più si avranno 20 Gb aggiuntivi, per un totale quindi di 30GB. Che saranno attivati in automatico entro 4 giorni dal termine della portabilità del numero. Infine il costo di attivazione sarà di 3 euro invece di 12 euro ma se la sim non resterà attiva e con Tim per 24 mesi allora saranno addebitati ulteriori 20 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA