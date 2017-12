Ha aperto la diciannovesima giornata di Serie A, venerdì 29 dicembre, Crotone-Napoli, con la vittoria dei partenopei che si laureano campioni d’inverno. Decide la partita Hamsik, il capitano azzurro al 17′, che infila Cordaz con un sinistro perfetto. Proteste dei padroni di casa per un fallo di “mani” in area di rigore di Mertens a metà secondo tempo.

Hamsik, uscito definitivamente dalla crisi di inizio stagione, è ora uomo in più della sua squadra. Il Crotone va vicino al pari e reclama il rigore, ma Sarri però può sorridere perché la difesa resta impermeabile, come spesso nella prima parte di questo campionato. Oltre al gol di hamsik, ci sono stati anche Mertens e Callejon al palo, segno che il segreto del primato è proprio nella retroguardia.

Serie A: le partite della diciannovesima giornata. Le squadre che giocheranno oggi, sabato 30 dicembre 2017!

La serie A continua poi sabato alle 12.30, con Fiorentina-Milan. Alle 15 altri sei incontri: la Roma prova a ripartire col Sassuolo, il Torino ospita il Genoa. Inoltre Atalanta-Cagliari, Benevento-Chievo, Bologna-Udinese e Sampdoria-Spal. Alle 18, un Inter-Lazio incerta, prima dell’epilogo alle ore 20.45, con Verona-Juventus.

Il Milan ritrova Gianluigi Donnarumma in porta. Tra le file interiste è ancora emergenza difesa: Miranda e D’Ambrosio ai box complicano molto le scelte di Spalletti, che sarà costretto a rilanciare Ranocchia. Per la Juventus, “albero di Natale” come a Napoli: è questo il modulo diktat di Allegri in vista del match col Verona. Due assenti per Ai bianconeri, ma Dybala finalmente titolare. Nella Roma chance per Schick al posto di El Shaarawy, nonostante l’errore dell’ultimo minuto contro la Juventus. Nella Sampdoria Zapata non è convocato.

