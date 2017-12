Tempesta d’Amore tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di sabato 30, domenica 31 dicembre 2017 e lunedì 1º gennaio 2018 – «Il figlio di Gottfried disgusta Susan!» – Cari appassionati di Sturm der Liebe, eccoci di fronte a un terzetto di puntate della soap opera tedesca a cavallo tra la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo! Veniamo a scoprire attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, il fatto che Susan, disgustata dalle macchinazioni messe in atto a suo tempo da Christoph, si rifiuta di vendergli le azioni di Adrian.

Tempesta d’Amore le ultime anticipazioni del 30 e 31 dicembre 2017, e del 1º gennaio 2018 – «Transazioni a tradimento!»

A questo punto le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci mostrano che Werner teme che la donna voglia cederle al suo principale avversario, Friedrich, ma Susan riesce a superare tutti i suoi dubbi e a rassicurarlo. Viene a galla nel frattempo che Werner vorrebbe acquistare le quote del giovane Lechner, ma non ha la quantità di denaro necessaria per effettuare questa transazione. Al che a Christoph non sembra vero di poter avere una nuova occasione per intrufolarsi in questa vicenda!

Tempesta d’Amore le trame e le ultime anticipazioni del 30 e 31 dicembre 2017, e del 1º gennaio 2018 – «Una lettera importante…»

Intanto le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, ci fanno vedere Ella – divorata dai sensi di colpa – che decide di iniziare un periodo di volontariato in un ospedale. In questo modo, la ragazza tenta di allontanarsi sempre più da William. Quest’ultimo, nel frattempo, ne soffre come un cane, mentre Rebecca soffre a sua volta perché è innamorata persa di lui! Intanto il frenetico Christoph lascia a Boris dei biglietti per un concerto e il giovane decide di portare con sé Tina, la quale accetta felicissima. In seguito la novella cuoca riceve una lettera piuttosto importante: di che si tratta?

© RIPRODUZIONE RISERVATA