Temptation Island Vip, tutte le novità rivelate da Filippo Bisciglia! Sembra che tra i concorrenti della prima edizione vip di ‘Temptation Island‘ potrebbe esserci Filippo Bisciglia. Sì, proprio il conduttore che è stato al timone dell’edizione tradizionale del programma di Italia1 potrebbe essere tra i volti noti a prendere parte al progetto voluto da Maria De Filippi. A farlo capire è stato lui stesso in un video pubblicato sul social per smentire il fatto che non sarà più al timone dell’edizione tradizionale della trasmissione, che però è ancora in forse.

Temptation Island Vip, tutte le novità dell’edizione Vip!

“In questi giorni sono usciti degli articoli che dicono che io non sarò più alla conduzione di ‘Temptation Island‘. Innanzitutto vi volevo ringraziare per l’affetto che mi state dimostrando sia scrivendomi in direct (ovvero mandando messaggi al suo profilo social, ndr) sia sui siti dove viene pubblicata questa notizia che non è vera”, ha detto Filippo nella clip pubblicata su Instagram.”Se si farà l’edizione vip io forse non sarò alla conduzione, anche per motivi tecnici, poi capirete il perché. Per quanto riguarda il nostro Temptation Island, ragazzi, io non vi abbandonerò mai, quindi sarò ancora io a dirvi, ‘Ho un video per te'”, ha poi aggiunto.

E molti hanno interpretato quei ‘motivi tecnici’ proprio come una possibile partecipazione di Filippo e la fidanzata Pamela Camassa come concorrenti della prossima edizione, cosa che ovviamente non permetterebbe a Filippo di essere anche il conduttore. Sarà davvero così?

