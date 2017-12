Una vita – Acacias 38, tutte le trame e le anticipazioni delle puntate della settimana del 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2018 – «La crisi tra Rosina e Liberto!» – Inizia un nuovo anno di intense emozioni e sconvolgenti colpi di scena e – soprattutto – nuovi amori dal ‘barrio’ madrileno di Acacias! Questo è quanto ci annunciano le nuove anticipazioni di Una vita, relative alle trame delle puntate che cattureranno la nostra attenzione nel mese di gennaio 2018! Vedremo Rosina e Liberto in crisi a causa dell’arrivo del colonnello Arturo Valverde, che assume la proprietà della palazzina della vedova Hidalgo, che a causa dei problemi di salute di Pablo, sta cercando una nuova sistemazione. Arturo finirà per occupare un posto sempre più importante nel cuore della Rubio che, nel frattempo, si convincerà sempre più di dover scegliere un partner che sia non solo del suo stesso rango sociale, ma anche della sua stessa età. E il bel colonnello capita, come suol dirsi, a fagiolo!

Una vita – Acacias 38, le trame e le ultime anticipazioni delle puntate della settimana del 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio 2018 – «Elvira la ribelle!»

Scopriamo dunque, attraverso le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – che mentre il Valverde e Rosina iniziano a frequentarsi e a simpatizzare sempre più, la figlia del colonnello, la capricciosa e ribelle Elvira, inizierà a provare dei sentimenti molto forti per Simon Gayarre, un ragazzo dal grande fascino che si impiega come maggiordomo proprio presso la famiglia del nobile colonnello.

Una vita tutte le ultime anticipazioni della settimana dal 2 al 6 gennaio 2018 – «Elvira si uccide! Ci sarà qualcuno a salvarla?»

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – ci mostrano che la ragazza si rende conto di aver perso la testa per il bel Gayarre pochi giorni dopo un singolare e drammatico episodio che la riguarda in prima persona. Elvira, infatti, esasperata dalle rigide imposizioni della vita nobiliare, tenta il suicidio. Tuttavia, a salvarla in extremis ci pensa proprio il bel giovane…

Una vita le ultime anticipazioni settimana dal 2 al 6 gennaio 2018 – «L’impeccabile e fascinoso Simon! I piani di Elvira per conquistarlo…»

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 – tra i due ragazzi nasce un profondo sentimento d’amore ostacolato, tuttavia, dalle ritrosie e dalla “professionalità” dello stesso Simon. Quando, infatti, viene assunto come maggiordomo dai Valverde, egli mantiene le distanze tra sé e la sua amata, sostenendo di non voler mancare di rispetto al suo padrone. Quindi Elvira, dato che il giovane si ostina a respingerla, escogita un sottile piano per provocarne la gelosia, servendosi di Liberto!

