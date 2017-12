Ultime novita sulla nuova puntata registrata di Uomini e donne. Durante la registrazione di ieri, 29 dicembre 2017, della nuova puntata, numerose sono state le sorprese ed i colpi di scena in studio. Le protagoniste principali, come accade da diversi mesi, sono state la dama torinese Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari. Vediamo insieme cosa è accaduto nella registrazione della puntata.

Uomini e Donne: scambio di regali tra Gemma e Tina.

Tina Cipollari e Gemma Galgani, durante la registrazione della puntata, si sono scambiate i regali di Natale. Tutti i fan e i telespettatori di Uomini e Donne sanno perfettamente che le due donne non vanno molto d’accordo, quindi i regali di cui stiamo parlando non sono stati doni fatti con il cuore ma solo un gesto per sottolineare la loro antipatia reciproca. La Galgani ha donato all’opinionista un oggetto comprato in Egitto. Tina invece ha sorpreso tutti i presenti in studio per il suo dono per Gemma: un gigolò.

A metà puntata della registrazione Maria ha chiesto alle due donne, Tina e Gemma, di sedersi al centro dello studio, così da poter presentare al pubblico il giovane. Il ragazzo dopo essersi seduto ha dichiarato di avere 30 anni, che faceva pasticcere, e che è stato pagato dalla Cipollari per uscire insieme alla Galgani. L’arrivo del ragazzo non ha fatto molto piacere a Gemma che chiaramente in imbarazzo non ha rifiutate l’invito a cena del giovane. Inoltre la Galgani ed il giovane gigolò hanno ballato insieme. Come sarà andata a finire la cena fra Gemma Galgani e il giovane gigolò?

© RIPRODUZIONE RISERVATA