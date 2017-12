Anticipazioni TV Rai 1 “L’anno che verrà” – 31 dicembre 2017 – Al Bano e Romina Power insieme, ancora una volta, per la gioia dei loro fan, in occasione del Capodanno di Rai 1 in diretta da Maratea. Con loro ci saranno anche gli idoli dei teenagers Soy Luna e Maggie & Bianca. Quest’anno, per la prima volta nella sua storia, Maratea, nella cornice del Golfo di Policastro, sotto la gigantesca e suggestiva statua del Redentore, sarà la cornice de “L’anno che verrà”, il programma in onda la notte di San Silvestro sul primo canale di Rai 1. La conduzione è affidata ad Amadeus, accompagnato da Francesco Paolantoni, Dario Bandiera e, reduce dai successi di quest’ultima stagione televisiva, Cristiano Malgioglio.

Secondo le anticipazioni de “L’anno che verrà” La trasmissione, con la regia di Maurizio Pagnussat, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno con tanta musica, comicità e spettacolo, numerosi ospiti e sorprese. Dopo il successo della Reunion trasmessa da Rai1 due anni fa dall’Arena di Verona, Al Bano e Romina Power torneranno a cantare insieme in questa occasione. Oltre alla coppia d’oro della musica italiana, sarà ospite Soy Luna, la nuova star della Disney che piace a grandi e bambini, che si esibirà dal vivo. Ma non finisce qui… alla festa parteciperanno Patty Pravo, Raf, Tiromancino, Amii Stewart, Corona, Matthew Lee e tanti altri ancora. Inoltre per la gioia dei teenagers, direttamente da RaiGulp si esibiranno le due giovani star Maggie & Bianca.

