Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 31 gennaio 2017

Le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi, 31 dicembre 2017: disagi nel carcere di Larino. Disagi nei giorni scorsi al carcere di Larino, dove i familiari dei detenuti hanno dovuto attendere alcune ore prima di poter vedere i propri cari. Primonumero.it riporta alcune parole dei familiari, costretti ad aspettare fuori dalla struttura, al freddo e al vento: “Siamo in attesa da quasi due ore. Non voglio farci entrare, ci hanno detto di aspettare, ma qui fa freddissimo, il vento ha ribaltato una panchina e con me c’è mia madre che è invalida civile. Non è modo di trattarci, è una vergogna”. A spiegare il perché di questa incresciosa situazione è Rosa La Ginestra. A capo della casa circondariale, La Ginestra ha spiegato che in questi giorni di festa le richieste di colloquio sono tantissime, e ci sono solo 12 posti disponibili per il colloquio. È attivo un sistema di prenotazioni, ma è necessario arrivare puntuali all’appuntamento.

Amnistia e carceri, le ultime news ad oggi: Rita Bernardini in visita a Poggioreale.

Una delegazione del Partito Radicale è stata in visita al carcere Poggioreale di Napoli. Presente durante la visita è stata anche la leader dei radicali, Rita Bernardini, che è stata informata dalla vice direttrice della struttura, Annalaura De Fusco, sui dati del sovraffollamento. La struttura può contenere al massimo 1637 posti, ma i detenuti presenti sono 2157. Gli agenti di polizia penitenziaria, invece, sono in sott’organico: si registrano ben 150 agenti in meno. Tra i detenuti presenti, solo il 10% è impegnato in attività lavorativa, e sono pochi coloro che frequentano corsi di istruzione. Il primario dell’ASL, inoltre, ha descritto uno scenario preoccupante dal punto di vista sanitario, in quanto non sono pochi i detenuti afflitti da infezioni, malattie veneree e virus. Rita Bernardini ha comunicato ai detenuti l’approvazione dei decreti attuativi della riforma del sistema penitenziario, ed i detenuti hanno ascoltato i punti della riforma con estrema attenzione. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

