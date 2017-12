Per accedere all’evento 201∞ Roma illumina l’infinito, che si svolgerà stasera a partire dalle ore 21.00, con La Fura Dels Baus, Tosca, l’animazione e i dj di Dimensione Suono Roma, il pubblico potrà entrare nell’area del Circo Massimo da viale Aventino, via della Greca, via dei Cerchi, via delle Terme Deciane.

Accesso per i diversamente abili.

I diversamente abili, provvisti di apposita documentazione che attesti l’invalidità, è prevista presso il Belvedere Romolo e Remo su Via del Circo Massimo, una apposita area per assistere al concerto, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si può accedere a tale area da via delle Terme Deciane. Gli accompagnatori lasciare l’auto, presso l’antistante Piazzale Ugo La Malfa.

Apertura straordinaria dei Musei Capitolini e area archeologica del Circo Massimo.

Il 1° gennaio 2018, in occasione della Festa di Roma, saranno eccezionalmente aperti al pubblico, i Musei Capitolini, aperti dalle 15.00 alle 19.00, e l’area archeologica del Circo Massimo, dalle 10.00 alle 16.00. Un’apertura straordinaria, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zetema Progetto Cultura. Consentirà ai cittadini e turisti di godersi il meraviglioso patrimonio artistico della capitale anche in giorno di festa.

Potranno, anche, assistere ad eventi e spettacoli che animeranno la città per 24 ore consecutive di festa. Con teatro, musica, cinema, attività per bambini, danza, arte circense, installazioni luminose, opere scenografiche, che si estenderanno sull’area pedonale che va da Piazza dell’Emporio a Ponte Garibaldi, coinvolgendo anche la zona tra Circo Massimo e piazza della Bocca della Verità, il Giardino degli Aranci, il Teatro India, il Ponte della Scienza, il Cinema Reale e la Biblioteca Centrale dei ragazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA